شاهد.. إشادة رواد معرض الكتاب بـ"عائدات من الموت" لغادة عبدالرحيم

الجمعة 04/فبراير/2022 - 10:40 م

أثني رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب على كتاب "عائدات من الموت"، الكتاب الثاني للدكتورة غادة عبدالرحيم، بعد كتابها "سوبر مامي"، وذلك أثناء حفل توقيع الكتاب بالمعرض.

ويعد الكتاب هو الأول من نوعه في تأريخ حالة صراع النفس البشرية مع الوباء المجهول الذي هاجم العالم، وعجز العلم عن إيقافه، وركعت له إمبراطوريات كانت تتفاخر بقوتها وسلطانها. وتتنوع بطلات الكتاب؛ ففي كل الطبقات والمستويات هناك حالة، ففيه تروي الفنانة نشوى مصطفى أيام عذاباتها مع كورونا، وكيف قدَّر الله لها النجاة، وتلك السيدة البسيطة التي عادت من زيارة بيت الله فاكتشفت إصابتها فتوضأت بما تبقى لديها من «ماء زمزم»، وتلك الابنة التي فقدت والدها، فأرسلت رسالة إلى المسيح لينقذ ما تبقى من أسرتها...حكايات عن بطلات مصريات تحلين بالصبر، وضربن مثلا للعزيمة والإصرار، وكأن هواء هذا البلد طيب يحمل بين ثناياه دواء لما عجزت عنه شركات الأدوية العملية، فبالستر نعيش، وبالصبر ننجو.