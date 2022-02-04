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الجمعة 04 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

حزب حماة الوطن يؤازر المنتخب في نهائي كاس أفريقيا

البوابة نيوز
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حرص حزب حماة الوطن علي مؤازرة المنتخب المصري امام منتخب الكاميرون في دور نصف النهائي لكأس افريقيا ٢٠٢٢ والتي انتهت بفوز مصر بركلات الجزاء وصعود الفراعنة  للنهائي.

وحرص حزب حماة وطن بالإسكندرية بقيادة اللواء  طارق بركات أمين عام منطقة غرب الدلتا ومحمد مجاهد امين عام المحافظة ومحمود عسكر امين التنظيم وقاموا باختيار عدد ٨٠ من قيادات وشباب وشابات الحزب تحت اشراف السيد اللواء ممدوح النمر رئيس لجنة الامن القومى وبصحبته حازم الريان من دائرة الرمل ٢ ومهندس محمد الجمصي امين قطاع المنتزة، ومهندس هيثم درويش امين عام الشباب بالمحافظة، والدكتور شادى نبيل لجنة المواطنة وعدد من القيادات وشباب وشابات الحزب بعدد ٨٠ فرد من محافظة الإسكندرية. 

وأعلن الحزب أنه ستكون هناك بعثة اخري في المباراة النهائية ومؤازرة خاصة من حزب حماة الوطن لمساندة مصر أمام السنغال يوم الأحد المقبل.
وتأهل منتخب مصر لنهائي الكان بعد تغلبه على الكاميرون صاحبة الضيافة بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع السنغال الأحد المقبل.

حزب حماة الوطن المنتخب المصري منتخب الكاميرون نصف النهائي لكأس افريقيا