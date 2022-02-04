بشعار "إنتي بطلة".. غادة عبد الرحيم تطلق حملتها "محاربات ضد كوفيد ١٩"

الجمعة 04/فبراير/2022 - 02:57 م

أطلقت الدكتورة غادة عبد الرحيم حملة "محاربات ضد الكوفيد ١٩"، ووضعت شعار الحملة جملة "إنتي بطلة"

وتقول غادة عبد الرحيم: "أطلقت الحملة تزامنا مع صدور كتابي "عائدات من الموت" تحفيزا لنساء مصر أمهات وزوجات وبنات اللاتي يواجهن الوباء اللعين".

وتتابع اخترت ألوان تبعث الأمل في النفوس تتوسطها وردة البنفسج ذات اللون الأنثوي بالإضافة إلى علامة اللانهاية دلالة على حربنا الممتدة مع الفيروس اللعين.

الجدير بالذكر أن الحملة تنطلق اليوم من معرض الكتاب بالتزامن مع حفل توقيع " كتابها التاني " عائدات من الموت" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب والذى يحتوي على تجارب عديدة لمصابى الفيروس اللعين.

وأكدت "غادة" أنها متحمسة لحملتها الجديدة " محاربات ضد الفيروس " والتى جاءتها فكرتها من غرفه العزل بالقصر العيني رقم "٥٠" حيث كان الدافع الحقيقى لإطلاق الحملة، ما مررت به من مشاعر موجعة نتيجة البعد عن أطفالي بجانب الآم الفيروس اللعين، فلكم كنت في أشد الاحتياج إلى الدعم النفسى، وها أنا أحاول تقديم جزء منه لكل محاربات كوفيد ١٩.

وتضيف مدرس علم نفس الموسيقى بجامعة القاهرة: بالطبع سيكون للحملة دور فى الدعم النفسي لكل النساء المحاربات والمتعافيات منهم لاستعادة قواهم النفسية ومساعدتهم لتخطي تلك الأزمة النفسية وما بها من إحباط ويأس واكتئاب ووحدة ووقلق بالإضافة إلى معاونتهن فى عودة المحاربات إلى أسرهن ببهجة وقوة.

ونوهت "غادة" أن الحملة تهدف إلى جمع تجارب المتعافيات وكيف عبرن من محنة المرض لعائلتهن وأطفالهن وكيف تخطين الازمة،فالأمهات مصدر الراحة والأمان والعطاء.

فيما قال المستشار الإعلامي للحملة تامر أفندي: "غادة عبد الرحيم شعلة نشاط، تحمل بداخلها قدر كبير من العطاء، فليست هذه الحملة هي الأولى لكنها سبق وأسست فاعليات كثيرة أحدثت صدى، فكان لها حملة "ولادها سندها" التي استطاعت من خلالها تعليم عدد كبير من الفتيات حرف يدوية استطعن بها تحقيق دخل لأسرهن، هذا بخلاف نشاطها مع الطلبة في جامعتي سوهاج والقاهرة".

وأضاف أفندي:"كنا وفريق العمل نشفق عليها ففي ذروة مرضها كانت تسجل يومياتها مع الوباء اللعين وتتفاعل مع المصابات وتشارك في جروبات لتحفيز المصابات، لقد أتمت عمل رائع بتأريخها جزء من تلك الحرب".

واختارت د. غادة عبد الرحيم الفنانة نشوى مصطفى، إحدى محاربات “كوفيد19” والتي عبرت عن تجربتها القاسية في كتاب “عائدات من الموت” كسفيرة للحملة .

وتتوجه غادة عبد الرحيم بالشكر لكل من ساعد في خروج حملتها إلى النور مسؤلو العلاقات العامة بمكتبها "دينا علاء، شروق مصطفى، أسماء منتصر، أمل انور، اميمه الأتربي".

وتتوجه بالشكر لكل من دكتور جمال شعبان / المستشار الطبي للحملة، مدير معهد القلب السابق، ودكتور إيمان كامل / رئيس قسم صحة الأطفال بالمركز القومي البحوث مستشار التغذية للحملة. ودكتور جمال شفيق/ أستاذ العلاج النفسي الأكلينيكي جامعة عين شمس على مساندتهم للمرضى وإيمانهم بالحملة ودعمهم المتواصل لترى النور.

كما تتوجه بالشكر للفنانة مها مجدي رفاعي مصممة ماسك الحملة.

1

2

3

4

5