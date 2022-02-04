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الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

فضائيات

فنانه تشكلية تحصد جائزة الأفضل عربيا في فن الديكوباج

الفنانه التشكلية
الفنانه التشكلية هبه محمد توفيق
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تمكنت الفنانة التشكيلية هبة محمد توفيق من حصد لقب أفضل فنانة تشكيلية عربية عن فئة فن الديكوباج في المسابقة التي أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن، وهي بطولة كأس العالم للمبدعين العرب لعام 2021.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فنانة تشكيلية تحصد جائزة الأفضل عربيا في فن الديكوباج»، حيث خاضت المسابقة بلوحة ديكوباج مجسم كلاسيكية الشكل مع برواز داخلي من عجينة الورق.

وشارك في المسابقة مبدعون من 17 دولة عربية ومتنافسون من أصول عربية من دول العالم المختلفة وأقيم الحفل الختامي للمسابقة في الهيئة الملكية للطب بمركز العاصمة البريطانية لندن.

وشهد الحفل الختامي حضور مجموعة من المشاهير في المجال الإبداعي منهم المخرج السوري البريطاني أنور القوادري، والفنان الغاني يوجين أنكوما والفنان الألماني البريطاني روبون شتير، والمصور أمير بك أحد أصحاب أغلى الصور الفوتوغرافية في العالم.

 

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