أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 فبراير 2022

الجمعة 04/فبراير/2022 - 11:28 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 4 فبراير 2022، وسجل عيار 21 نحو 792 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 678 جنيها، وعيار 24 نحو 904 جنيهات.. وبلغ سعر الجنيه الذهب 6336 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1807 دولارات للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار.

وتابع: فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.