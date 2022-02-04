صالح: مصر أنتجت أعلى معدل لها من الصلب الخام خلال 2021

الجمعة 04/فبراير/2022 - 03:22 ص

قال رامى صالح، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمصانع حديد المراكبى، إن قطاع الحديد سجل مؤشرات وأرقام إيجابية مرتفعة خلال الفترة السابقة، موضحاً أن مصر أنتجت 10.3 مليون طن من الصلب الخام المصهور خلال عام 2021 وهو أعلى معدل انتاج يتم تحقيقه وبزيادة 25% على عام 2020 والتى كان الانتاج بها 8.2 مليون طن.

وأضاف، أن مصر احتلت المرتبة الـ20 على العالم خلال عام 2020 وستحتفظ بنفس المركز خلال 2021 وبتقدم 4 مراكز عن عام 2019 وهو يعتبر مركز متقدم جداً لأن الصلب الخام المصهور يمثل الصناعة المتكاملة والقيمة المضافة، خاصة أن منظمة الصلب العالمية تعتبر أن مصانع الصلب الحقيقية هى التى تنتج خام صلب مصهور ثم تقوم بتحويله إلى منتج آخر وهو الحديد ولا تعتمد على استيراد الخام من أماكن أخرى.

وأوضح صالح، أن معدلات الاستهلاك الخاصة بحديد التسليح ولفائف الأسلاك عادت إلى معدلاتها الطبيعية التى كانت عليها قبل أزمة كورونا، وخاصة بعد انتهاء اللغط على التراخيص الخاصة بالمبانى وإصدار قرارات واضحة بهذا الشأن مما ساهم فى عودة النشاط لقطاع المبانى مرة أخرى، قائلاً: أن هناك طاقات انتاجية كبيرة متاحة ونأمل فى زيادة الطلب على الحديد لاستغلال هذه الطاقات.

وأشار إلى أننا نقوم بانتاج ما يقرب من 16 مليون طن فى مصر من لفائف الأسلاك خلال العام ونحتاج إلى 7.4 مليون طن منهم فقط وهناك بعض المعوقات التى تعيق تصدير الفائض من المنتج مثل ارتفاع تكلفة إنتاجه مقارنة ببعض الدول الأخرى مثل أوكرانيا وتركيا والصين، ومع عودة الطلبات المرتفعة على منتج لفائف الأسلاك بعد كورونا وعدم قدرة سلاسل الامتداد والتمويل على تلبية هذا الطلب، كان لمصر فرصة عظيمة فى تصدير منتج لفائف الأسلاك بعد ارتفاع سعره عالميًا عن سهر حديد التسليح.

وبالفعل قمنا بتحقيق أرقام قياسية فى تصدير المنتج وهو الأعلى خلال الفترة السابقة من خلال التصدير إلى دول أوروبية وأفريقية وأمريكا الجنوبية بمعدلات كبيرة بعد زيادة الطلب وأصبح لدينا ميزة تنافسية بهذا المنتج.

وكشف صالح أن منتج الصاج أو المسطحات احتل المرتبة الأولى فى الصادرات المصرية من الحديد بقيمة 1.1 مليار دولار ويعتبر هذا المنتج لا يأخذ حقه إعلامياً من ناحية تسجيل معدلات انتاج وتصدير مرتفعة خاصة وأن هذا المنتج يتم استخدامه فى العديد من الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.