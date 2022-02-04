عبدالرحيم علي مهنئًا المنتخب الوطني: مصر العظيمة لا تقبل الظلم ولا المهانة

الجمعة 04/فبراير/2022 - 12:02 ص

هنأ الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المنتخب الوطني بعد فوزه على نظيره الكاميروني، وتأهله إلى الدور النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال «علي» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من كل قلبي أهنئ منتخبنا القومي الذي لعب اليوم برجولة، وتعرّض لظلم كبير، ولكنه أثبت في النهاية أن مصر العظيمة لا تقبل الظلم ولا المهانة، وأن الرد الطبيعي يكون بشكل عملي من خلال انتصار مدوٍّ على فريق الكاميرون على أرضه ووسط جمهوره، لنصعد ويصعد معنا الحلم إلى الدور النهائي.. وإن شاء الله نبارك للشعب المصري ولمنتخبنا القومي بالفوز بالكأس في البوست القادم».