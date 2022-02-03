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الجمعة 04 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم يهنئان المنتخب بصعوده لنهائي أفريقيا

عبدالرحيم علي وداليا
عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم
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هنأ الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير التنفيذي المنتخب الوطني، لتأهله إلى الدور النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الفوز الكبير على منتخب الكاميرون بنتيجة 3 -1 بركلات الترجيح.

لجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف وتألق الحارس محمد أبوجبل الذي نجح في التصدي لركلتي جزاء فيما أهدر لاعب أخر من الكاميرون ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب المصري علي الكاميرون بفارق هدفين.

وضرب المنتخب المصري موعدًا في الدور النهائي مع منتخب السنغال يوم الأحد 6 فبراير الساعة التاسعة مساء.

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