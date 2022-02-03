شاهد.. توقعات المصريين لمباراة المنتخب الوطني والكاميرون

الخميس 03/فبراير/2022 - 08:09 م

رصدت عدسة «البواية نيوز»، توقعات الجمهور، بشأن مباراة مصر والكاميرون، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، ويسعى كيروش المدير الفني البرتغالي لمواصلة الطريق نحو اللقب، والتفوق اليوم على منتخب المغرب وتأكيد تفوقه على أسود الأطلسي، حيث قاد منتخب إيران للفوز على المغرب في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا بهدف دون رد.

وأعلن البرتغالي كاروس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة الكاميرون بعد قليل على ملعب “أولمبي” فى دور نصف نهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وتأهل الفراعنة لنصف النهائي بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح ومحمود تريزيجية، بينما سجل هدف المغرب اللاعب سفيان بوفال من ضربة جزاء.

وحاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش- عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد - محمد صلاح.

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة للاتحاد الافريقي وحكام مباراة المنتخب أمام الكاميرون قبل المواجهة التي تجمع المنتخبين غدا.

ويلتقي منتخب مصر مع الكاميرون في التاسعة مساء غدا الخميس على ملعب “أولمبي” في نصف نهائي النسخة الحالية من “الكان”

وقال “كيروش” في المؤتمر الصحفي الحاص بمباراة الكاميرون: نأمل غدا أن يكون هناك 3 فرق رائعة على الملعب وهي منتخب مصر والكاميرون وطاقم الحكام الذي يدبر اللقاء