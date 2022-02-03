بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر والكاميرون في قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية

الخميس 03/فبراير/2022 - 06:41 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض الكاميرون وتسعى كتيبة الفراعنة لتجاوز الأسود والصعود للمباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب الثامن في مواجهة منتخب السنغال الذي نجح في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 3 -1.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد الكاميرون

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة وعبر منتخب مصر للدور قبل النهائي بعد الفوز على المغرب في مباراة مثيرة بنتيجة هدفين لهدف في الوقت الإضافي بينما نجح الكاميرون في الوصول لمباراة نصف النهائي على حساب منتخب جامبيا.

ويلعب كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في مواجهة الكاميرون بمباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى وخط دفاع مكون من محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش وفتوح وأيمن أشرف بينما في خط الوسط حمدي فتحي ومحمد النني وعمرو السولية وفي الهجوم النجم المصري العالمي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمرو مرموش.

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية