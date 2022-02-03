القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا

الخميس 03/فبراير/2022 - 03:49 م

يلتقي منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش فى التاسعة مساء اليوم الخميس، أمام منتخب الكاميرون، مستضيف البطولة، على ملعب “أولمبي” فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل الفراعنة لنصف النهائي بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح ومحمود تريزيجية، بينما سجل هدف المغرب اللاعب سفيان بوفال من ضربة جزاء.

في المقابل صعد منتخب الكاميرون بعد الفوز على جامبيا بثنائية نظيفة في ربع نهائي “الكان”.

وتعتبر هذه المواجهة الأولى بين مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة امم أفريقيا، بينما سبق ان التقيا في 10 مواجهات سابقة في “الكان”.

القنوات المجانية المفتوحة التي تنقل مباراة مصر والكاميرون:

قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد المنعم - عمر كمال

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح