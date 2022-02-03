عبدالرحيم علي: العالم يضيق الخناق على أذرع إيران الإرهابية وفي مقدمتها "الحوثيين"

الخميس 03/فبراير/2022 - 12:42 م

أكد الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن "سيمو"، ورئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، أن الاعتداءات الإرهابية الخطيرة لميليشيا "الحوثي" بحق السعودية والإمارات تستلزم وقفة دولية حاسمة.

وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: دعوة عدد من النواب الأوربيين وعلى رأسهم نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بينا بيسرنو ومستشار الرئيس فاليرو بالزونا لوضع ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب العالمي بعد استخدامها المدنيين دروعا بشرية وارتكاب جرائم بشعة ضدهم وشن هجمات عابرة للحدود هي خطوة على الطريق الصحيح تضاف لمطالبات نظرائهم بالكونجرس الأمريكي لمعاقبة الجماعة.

وختم "علي" بالقول: "العالم يضيق الخناق على أذرع ايران الإرهابية بالمنطقة العربية".