اليوم.. الذكرى الـ 47 على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم

الخميس 03/فبراير/2022 - 09:24 ص

يوافق اليوم الخميس 3 فبراير 2022 مرور الذكرى الـ 47 على رحيل كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي طالم أثرت الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بروائعها الغنائية والتي ما تزال محفوة في ذاكرة كل متذوق للفن الأصيل، ورغم طول سنوات الرحيل فما زالت سيدة الغناء العربى ملء الأذن والوجدان تشدو بأجمل الكلمات والألحان، ففى مثل هذا اليوم 3 فبراير 1975 رحلت سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق ام كلثوم.

وقد حظيت أم كلثوم بعدد لا مثل له من الألقاب مثل: «كوكب الشرق» وهو اللقب الذي أطلقه كروان الإذاعة محمد فتحي، على السيدة أم كلثوم، وهي أيضا «سيدة الغناء العربي»، أما لقب «قيثارة السماء»، فقد أطلقه عليها طاهر الطناحي في كتابه «حديقة الأدباء»، أما «ثومة» وهو اللقب الشعبي أطلقه الوسط الفني عليها وكذلك عائلتها، و«الست».. كل هذه ألقابها الفنية واسمها الأصلي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي وبدأت مسيرة الغناء منذ نعومة أظافرها وهذا العام يكون قد مر على مولدها مائة وسبعة عشرة عاما، وعلى رحيلها أربعون عامًا.

غنت أم كلثوم بالقاهرة لأول مرة عام 1920 فى بيت عز الدين يكن بك بحلوان وبدأت إقامتها بفندق جولدن هاوس بشارع فؤاد الأول، حيث سمعها الشيخ على محمود والشيخ على القصبجى والد الملحن محمد القصبجى ليبدأ نجمها فى السطوع فأحيت حفلات لحساب الشيخ ابو زيد واحمد صديق بحى السيدة زينب وعابدين لتنافس مطربات عصرها منيرة المهدية وفتحية أحمد ونعيمة المصرية.