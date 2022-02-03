ads
الخميس 03 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 8001 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت تونس 8001 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و25 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة وصل إلى 917,814 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 26,362 وفاة.

كورونا تونس إصابات ‏ وفيات