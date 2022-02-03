كورونا في تونس.. تسجيل 8001 إصابة جديدة

الخميس 03/فبراير/2022 - 12:18 ص

سجلت تونس 8001 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و25 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة وصل إلى 917,814 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 26,362 وفاة.