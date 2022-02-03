سجلت ليبيا 4371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 438,303 إصابات، فيما وصل إجمالي الوفيات 6035 وفاة.
بوابة العرب
كورونا في ليبيا.. تسجيل 4371 إصابة جديدة
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سجلت ليبيا 4371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت ليبيا 4371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.