كورونا في ليبيا.. تسجيل 4371 إصابة جديدة

الخميس 03/فبراير/2022 - 12:18 ص

سجلت ليبيا 4371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 438,303 إصابات، فيما وصل إجمالي الوفيات 6035 وفاة.