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الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في ليبيا.. تسجيل 4371 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت ليبيا 4371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 438,303 إصابات، فيما وصل إجمالي الوفيات 6035 وفاة.

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