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الخميس 03 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

شاهد.. المران الأخير للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون

المنتخب
المنتخب
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 اختتم المنتخب الوطني تدريباته اليوم استعدادًا للقاء الكاميرون في الثامنة من مساء غد (التاسعة في القاهرة) في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.
شهد المران مشاركة محمد أبو جبل في التدريبات الجماعية، فيما واصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي.

حرص كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على الاجتماع بلاعبي الفريق عقب مران الفراعنة الأخير استعدادا لمواجهة منتخب الكاميرون غدا الخميس، في دور نصف نهائي بطولة كأس كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.
وتحدث كيروش مع اللاعبين عن أهمية حصد الفوز بالمباراة الفاصلة للفراعنة بعد التأهل إلى نصف النهائي، مؤكدا لهم أن هدفه الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية.

 

https://fb.watch/aWG0bkrEJY/
منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية مباراة مصر والكاميرون كارلوس كيروش