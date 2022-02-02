الأربعاء 02/فبراير/2022 - 06:29 م

تعتبر العاصمة الإدارية الجديد صرح كبير وفخم ينتظر العالم بأكمله افتتاحه لمشاهدة المعالم الموجودة فيها من مباني متنوعة وعمارات سكنية وأبراج استثمارية كبيرة مع وجود احداثيات متميزة بشكل كبير، يمكنك بكل بساطة الاطلاع على كل ما يخص العاصمة الإدارية من من خلال لاكازا العقارية

إحداثيات العاصمة الإدارية الجديدة

هناك مجموعة من الإحداثيات التي تم الاهتمام بوجوده في العاصمة الادارية ليتم التقسيم بشكل متميز للغاية، 170 ألف فدان هي المساحة الكاملة للمشروع، مع وجود 40% فقط من المساحة الكلية للمباني حتى يتم توفير مساحات شاسعة للخدمات الترفيهية الأخرى، مع تخصيص ما يقارب من 650 كيلو متر مربع للطرق الرئيسية، وتوفير 33 كيلو متر مربع للمطار الدولي.

تم توفير 11.5 كيلو متر مربع للمزارع التي تخص الطاقة الشمسية، مع وجود 38.6 كيلو متر مربع للأبراج الإدارية وتوفير 8 مليون متر مربع فقط للمراكز التجاري، مع وجود 20 مشروع استثماري كبير، وتم توفير 25 كيلو متر مربع مساحة للنهر الأخضر، ويتوافر في العاصمة الإدارية و13 نادي ترفيهي.

بجانب وجود واحد كيلو متر مربع للمؤتمرات لعمل مجموعة من المراكز، وتم توفير 4.5 كيلومتر مربع للوزارات المختلفة وبذلك يتوافر في العاصمة الإدارية الجديدة احداثيات لكل خطوة يتم العمل عليها.

مساحات افضل كمبوند سكني بالعاصمة الإدارية

يوجد في العاصمة الإدارية الجديدة مجموعة كبيرة من الكمبوندات السكنية الراقية التي يمكنك أن تختار من بينها، يوجد كمبوند دي جويا العاصمة الإدارية الذي يوفر لكم أفضل مجموعة من المساحات التي سوف تساعدك في سهولة الاختيار من بينها وعن المساحات المتوفرة في الكمبوند، 23 فدان هي مساحة الكمبوند الكلية.

كما تم ترك ما يقارب من 81 ذ بالمئة من المساحة الخاصة بالمشروع لإقامة الخدمات الترفيهية والمساحات الخضراء المختلفة بجانب وجود أفضل باقة من التصميمات فقد تم تصميم الكمبوند على شكل حرف u حتى يكون مختلف بشكل كبير عن الكمبوندات الأخرى.

هناك مساحات شقق متنوعة تساعدك على أن يختار العميل حسب إمكانياته المادية وعدد الأفراد فهناك مساحات شقق بداية من 120 متر مربع فقط وتتكون من غرفتين، مع وجود شقق دوبلكس رائعة وفاخرة تبدأ من 410 متر مربع فقط، وبذلك يمكن للعملاء اختيار الشقق بشكل مبسط لوجود مساحات كثيرة.

أحسن تاور في العاصمة الإدارية

هل تريد اقامة مشروع تجاري أو إداري في قلب العاصمة الإدارية وتريد أن تحصل على أفضل موقع في العاصمة الإدارية عليك أن تختار تاج تاور العاصمة الإدارية لحجز وحدة فيه سواء تجارية أو ادارية بالمساحة المناسبة بكل بساطة، هناك مجموعة كبيرة من المزايا داخل المشروع.

يتوافر في المشروع باقة متميزة من المطاعم والكافيهات بجانب توافر باقة من الوجهات الزجاجية الراقية التي سوف تبهر العملاء من النظرة الأولى لها، مع وجود خدمات انترنت رائعة للغاية وسريعة، هناك مجموعة من المكاتب لاستقبال العملاء.

يوجد أعمال صيانة دورية وأعمال رائعة لتنظيف طوال الوقت حيث يمكنك أن تحصل على أفضل باقة من المزايا داخل المشروع، بجانب وجود مجموعة من الجراجات الرائعة أسفل البرج لتساعد في وجود أماكن كثيرة لركن السيارات بسهولة، مع وجود نظام أمني متميز للغاية متوفر طوال الوقت للحفاظ على العملاء الكرام.

لقد تم ترك ما يقارب من 70 بالمئة من مساحة المشروع من اللاند سكيب، مع وجود 30 بالمئة فقط من المساحة للبناء فقط، ولقد تم الاهتمام بتوفير تصميمات متميزة ليس لها مثيل واتقان كامل في كل تفاصيل المشروع.