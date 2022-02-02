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الأربعاء 02 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 في السوق المحلي

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي بالسوق المصرية، وذلك خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي: 
البنك الأهلي المصري: نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

بنك مصر: نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

البنك التجاري الدولي: نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك قطر الوطني الأهلي: نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك الإسكندرية: نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

أبو ظبي الأول: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك كريدي اجريكول: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك قناة السويس: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك المشرق: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك البركة الإسلامي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك سايب: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك العربي الأفريقي : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك المصري الخليجي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

مصر ايران للتنمية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الأهلي المتحد : نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع. 

بنك فيصل الإسلامي : نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع. 

بنك ابوظبي التجاري: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

المصرف المتحد: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

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