سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 في السوق المحلي

الأربعاء 02/فبراير/2022 - 04:52 م

استقرت أسعار الدولار الأمريكي بالسوق المصرية، وذلك خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

بنك مصر: نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

أبو ظبي الأول: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك كريدي اجريكول: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك قناة السويس: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك المشرق: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك البركة الإسلامي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك سايب: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

البنك العربي الأفريقي : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

البنك المصري الخليجي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

مصر ايران للتنمية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الأهلي المتحد : نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي : نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.

بنك ابوظبي التجاري: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

المصرف المتحد: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.