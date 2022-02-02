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الأربعاء 02 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

المصري يحدد موعد السفر للكاميرون استعدادا لمواجهة القطن

المصري
المصري
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حدد مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي 10 فبراير موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى الكاميرون، استعدادا لمباراة القطن الكاميروني  في الجولة الأولى من دور  المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة على ستاد مدينة جاروا الكاميرونية في تمام الساعة الثانية عصر الأحد الموافق الثالث عشر من فبراير المقبل بتوقيت الكاميرون - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيمي  مكون من محمد علي موسى حكم ساحة  ومعه كل من عبد العزيز يعقوب، مساعد حكم أول وعبد العزيز سالي، مساعد حكم ثاني، موسى أمادو حكما رابعا

كان حكم المباراة محمد علي موسى قد سبق له إدارة مباراة المصري ومضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بذهاب دور الملحق من النسخة الحالية للبطولة وهي المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

وكان مجلس إدارة النادي أتم إجراءات تجديد التعاقد مع معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لموسم جديد ينتهي بنهاية موسم 2023/2022، كما تعاقد مع عمرو عبد الفتاح "عموري" و هيثم العيوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

المصري الكاميرون القطن كأس الكونفدرالية لجولة الأولى