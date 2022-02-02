انهيارات أرضية فى الإكوادور تودي بحياة 24 شخصا واصابة المئات

لقى 24 شخصا، على الأقل حتفهم إثر وقوع انهيارات أرضية وفيضانات عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على العاصمة الإكوادورية كيتو.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها في البحث عن العشرات من الأشخاص الذين لازالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني المنهارة، مشيرة إلى أن عمدة العاصمة "كيتو" أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

كانت قناة "تيلى سور" الفنزويلية أشارت إلى أن الفيضان الذى حدث الاثنين، فى الاكوادور، تسبب فى حدوث وحل وحطام وأدى إلى انزلاق السيارات التى كانت متوقفة على الطرق، وخاصة فى شارع هامبرتو ألبورنوز.

في الساعات الأولى من الفيضان، أشارت خدمة الطوارئ في الإكوادور (ECU 911) إلى وجود عدد من الجرحى، لم يتم تحديدهم بعد لأن الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا يصعب على رجال الإنقاذ بسبب حجم الحطام.