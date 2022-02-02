كورونا في تونس.. تسجيل 2574 إصابة جديدة

الأربعاء 02/فبراير/2022 - 02:46 ص

سجلت تونس 2574 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة وصل إلى 909,813 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 26,288 وفاة.