عبد الرحيم علي يعزي الزميل أحمد أبو القاسم في وفاة عمه

الثلاثاء 01/فبراير/2022 - 10:01 م

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، عم الزميل أحمد أبو القاسم، مدير مكتب «البوابة نيوز» في الدقهلية، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

تقدم عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة التحرير بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.