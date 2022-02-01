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الثلاثاء 01 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

عبد الرحيم علي يعزي الزميل أحمد أبو القاسم في وفاة عمه

عبد الرحيم علي
عبد الرحيم علي
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، عم الزميل أحمد أبو القاسم، مدير مكتب «البوابة  نيوز» في الدقهلية، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.
 تقدم عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة التحرير بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

عبدالرحيم علي الدقهلية داليا عبدالرحيم العزاء