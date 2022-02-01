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الثلاثاء 01 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

جلسة تحفيزية من الحضري لـ"صبحي وجاد" في تدريبات المنتخب

الحصرى
الحصرى
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حرص عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر على عقد جلسات تحفيزية لثنائي حراس المرمى محمد صبحي ومحمود جاد خلال مران المنتخب الوطنى اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراة الكاميرون المقرر لها التاسعة مساء الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا.

وحرص الحضري على عقد جلسات نفسية مع الثنائي لتجهيزهما، وطالبهما بعدم التخوف من المشاركة في اللقاءات الكبيرة، والتي تشهد مولد حراس كبار.
تأتي هذه الخطوة من السد العالي في ظل إصابة محمد أبو جبل والذي يبذل مجهودات كبيرة للحاق بمباراة الكاميرون وغياب محمد الشناوي للإصابة.

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندي الذي ستقام عليه مباراة بعد غد بين منتخبي الكاميرون ومصر ضمن الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية  ، بينما  واصل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر تدريباته التأهيلية ، بينما يواصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي  وتأكد غيابه عن مباراة الكاميرون.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية محمود جاد - محمد صبحي