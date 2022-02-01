السيطرة على حريق بكنيسة الدير في الإسكندرية

الثلاثاء 01/فبراير/2022 - 06:50 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في كنيسة الدير بمنطقة اللبان التابعة لحي الجمرك.

تعود الواقعة، عندما ورود بلاغ باندلاع حريق بكنيسة الدير باللبان، التابعة لحي الجمرك الإسكندرية، دون أي إصابات.

وكلف اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، الإدارات المعنية بالحي بالانتقال للموقع ومتابعة تداعيات الحريق.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه اتضح إندلاع الحريق وتم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، جاء ذلك بوجود قوات قسم شرطة اللبان.

وأشار البيان الصادر عن الحي، إلى أن الحريق الذي اندلع بكنيسة الدير باللبان، بسبب ماس كهربائي.