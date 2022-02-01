خبيرة اقتصادية تشيد بإطلاق جهاز تنمية المشروعات دورات تدريبية للسيدات

الثلاثاء 01/فبراير/2022 - 03:34 م

أطلقت جيهان مديح الخبيرة الاقتصادية ورئيس حزب مصر أكتوبر، صالون "مديح" الثقافي، بهدف رفع الوعي الذاتي للمواطنين والعمل على مناقشة كافة القضايا التهي تهم المواطنين وخاصة المرأة ووضع الحلول المناسبة ورفعها للمسؤولين.

وأكدت جيهان مديح خلال إطلاقها الصالون الثقافي، تبني قضايا المرأة وتشغيلها، بالتعاون مع الجهات المختصة، للعمل على رفع قدراتهن وتنظيم دورات تدريبية لهن لمساعدتهن على إيجاد فرص عمل ذات مردود اقتصادي متميز لرفع المستوى المعيشي لهن.

وأشاد جيهان مديح، بإطلاق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دورات التدريب المهني والفني لتنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية القائمة على أشغال الإبرة والتطريز فى سيناء ومطروح والصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل فى الفيوم وأسوان والوادى الجديد.

وأكدت مديح، أن مثل تلك الدورات تساهم في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، وتتماشى وتتسق مع أهداف واستراتيجية جهاز تنمية المشروعات؛ لتمكين المرأة خاصة في المناطق الريفية وفي محافظات الصعيد؛ لتطوير قدراتهن وإمدادهن بالمهارات الأساسية ليتمكن من إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهن القائم.