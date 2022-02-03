صلاح قائد "الفراعنة" يسعى لتحقيق إنجاز جديد مع المنتخب

الخميس 03/فبراير/2022 - 01:11 ص

يسعى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلى تحقيق إنجاز جديد مع الفراعنة بحصد لقب بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

يأتي ذلك عقب مساهمة «صلاح» في تخطي عقبة ربع نهائي البطولة على حساب المغرب المرشح الأول للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، وقام بإحراز هدف وصنع الآخر.

وتأهل المنتخب الوطني لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على المغرب بهدفين لهدف مساء يوم الأحد الماضي، على ملعب أحمدو أهيدجو في دور الثمانية بعد مباراة عصيبة امتدت للوقت الإضافي قبل أن ينجح المنتخب في حسم المواجهة لصالحه.

وضرب المنتخب الوطني موعدًا ناريًا مع الكاميرون في الدور قبل النهائي المقرر له مساء اليوم الخميس.

واستعاد صلاح قوته الدولية بشكل قوى في هذه البطولة بعد غياب فترة كبيرة عن التهديف لمنتخب بلاده، بجانب أنه ظهر بشكل ملحوظ في هذه البطولة ليصل بالمنتخب إلى دور قبل النهائي في مباراة اليوم.

ويسعي قائد الفراعنة وزملاؤه بتحقيق اللقب الثامن، ليدون صلاح اسمه في تاريخ الكرة المصرية، وهذا ما يحتاجه اللاعب الدولي الذي حقق الكثير من الإنجازات الكروية والعالمية في مسيرته الكروية، ولن يتبقى إلا أن يحقق إنجازا مع منتخب بلاده.

ويسعي نجم ليفربول الإنجليزي، للظهور بشكل قوى للفوز بلقب كأس الأمم، الذي لم يتبق له سوى خطوة واحدة فقط لإسعاد الجماهير المصرية التي باتت متعطشة للقب بعد غياب الفراعنة عن المنافسة عليه لفترة كبيرة.

كما يسعي صلاح وكتيبته للأخذ بالثأر في مباراة اليوم أمام الكاميرون، خاصة أن مباراة المنتخبين تحمل دائما طابع القوة، وتجعل الجماهير متشوقة لها، بالإضافة إلى أن منتخب مصر ودع نسخة أمم أفريقيا ٢٠١٧ والتي أقيمت في الجابون علي يد الكاميرون، ليصبح الأمر بمثابة ثأر بين المنتخبين.

وشدد «صلاح» علي زملائه خلال المران الأخير أمس بالعمل على تحقيق الفوز في مباراة اليوم للوصول إلى النهائي.