نشرة أخبار الاقتصاد منتصف نهار اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

الثلاثاء 01/فبراير/2022 - 01:00 م

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، 1 فبراير 2022، عددا من الأحداث المهمة أبرزها، الإسكان: فتح باب الحجز لوحدات جاهزة للتسليم الفوري 15 فبراير، وبدر الدين: نمو غير مسبوق في تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 2021، و"التخطيط" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وإلى تفاصيل النشرة..



الإسكان: فتح باب الحجز لوحدات جاهزة للتسليم الفوري 15 فبراير

https://www.albawabhnews.com/4515847

بدر الدين: نمو غير مسبوق في تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 2021

https://www.albawabhnews.com/4515866

"التخطيط" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

https://www.albawabhnews.com/4515873

بدء صرف مقررات شهر فبراير لأصحاب البطاقات التموينية

https://www.albawabhnews.com/4515937

جامع تصدر قرارًا باستمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية

https://www.albawabhnews.com/4515854