نشرة أخبار الاقتصاد منتصف نهار اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، 1 فبراير 2022، عددا من الأحداث المهمة أبرزها، الإسكان: فتح باب الحجز لوحدات جاهزة للتسليم الفوري 15 فبراير، وبدر الدين: نمو غير مسبوق في تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 2021، و"التخطيط" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وإلى تفاصيل النشرة..
الإسكان: فتح باب الحجز لوحدات جاهزة للتسليم الفوري 15 فبراير
https://www.albawabhnews.com/4515847
بدر الدين: نمو غير مسبوق في تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 2021
https://www.albawabhnews.com/4515866
"التخطيط" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
https://www.albawabhnews.com/4515873
بدء صرف مقررات شهر فبراير لأصحاب البطاقات التموينية
https://www.albawabhnews.com/4515937
جامع تصدر قرارًا باستمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية