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الثلاثاء 01 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف نهار اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، 1 فبراير 2022، عددا من الأحداث المهمة أبرزها، الإسكان: فتح باب الحجز لوحدات جاهزة للتسليم الفوري 15 فبراير، وبدر الدين: نمو غير مسبوق في تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 2021، و"التخطيط" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وإلى تفاصيل النشرة..

الإسكان: فتح باب الحجز لوحدات جاهزة للتسليم الفوري 15 فبراير

https://www.albawabhnews.com/4515847

بدر الدين: نمو غير مسبوق في تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 2021

https://www.albawabhnews.com/4515866

"التخطيط" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

https://www.albawabhnews.com/4515873

بدء صرف مقررات شهر فبراير لأصحاب البطاقات التموينية

https://www.albawabhnews.com/4515937

جامع تصدر قرارًا باستمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية

https://www.albawabhnews.com/4515854

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