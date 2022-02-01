"الاستثمار الأوروبي" يرسل مساعدات للأرجنتين لتوفير اللقاحات ومواجهة الفيضانات

الثلاثاء 01/فبراير/2022 - 11:57 ص

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عن إبرام اتفاقية مع الأرجنتين تحصل بموجبها الأخيرة على 100 مليون دولار (84.6 مليون يورو) من أجل دعم شراء اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19"، ضمن برنامج دعم فريق أوروبا وفي إطار مرفق كوفاكس وبما يتماشى مع الخطة الوطنية لنشر اللقاح في الأرجنتين (NVDP)، فضلا عن ضخ 110 ملايين دولار (96.8 مليون يورو) في برامج تعزيز الحماية من الفيضانات والإدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض نهر "سالادو".

وأفاد البنك - في بيان - بأن الاتفاقية وقعها نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ريكاردو مورينيو فيليكس، ورئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية جوستافو بيليز وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأرجنتين أمادور سانشيز ريكو.

وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي التزام البنك بتسريع عمليات الاستثمار المتعلق بالمناخ لتحسين الحماية من الظواهر الجوية الشديدة عبر حوض ريو سالادو في مقاطعة بوينس آيرس، وإنقاذ أكثر من 1.4 مليون شخص معرضون لخطر الفيضانات.

وأضاف أن البنك يعمل أيضا مع الشركاء العالميين لضمان الاستجابة المستهدفة للوباء، وكجزء من فريق أوروبا ودعم برنامج كوفاكس لإتاحة مليار جرعة من اللقاحات من خلال أكبر برنامج دعم للصحة العامة على الإطلاق.

من جهته، أعرب رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، عن تقديره للدور الذي يلعبه البنك في علاج المشكلات العاجلة في الأرجنتين والحد من الآثار السلبية للفيضانات والجفاف على الاقتصاد وتطوير القيمة البيئية للحوض والحفاظ عليها وكذلك إنهاء تحدٍ هائل لمليون منتج زراعي على نهر سالادو مما يعزز الإنتاج الزراعي ويدعم تصدير الحبوب وبالتالي انتعاش الاقتصاد الأرجنتيني في المستقبل.

وأكد فرنانديز أن التعاون الدولي أمر ضروري في معالجة أزمة "كوفيد-19" وضمان الانتعاش العالمي المستدام.

تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين تعتبر ثاني أكبر متلق لتمويلات بنك الاستثمار الأوروبي في أمريكا اللاتينية بما يقرب من مليار يورو في إطار عدة مشاريع استراتيجية منها: إعادة تأهيل مترو بوينس آيرس ومشاريع المياه والصرف الصحي وبرنامج إدارة النفايات المتكاملة في جوجوي عبر مرفق الاستثمار في أمريكا اللاتينية.