السيطرة على حريق نشب في شقة جار الفنانة وفاء عامر بالدقي

الثلاثاء 01/فبراير/2022 - 10:27 ص

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، في إخماد على حريق اشتعل بعقار بمنطقة الدقي، دون إصابات، وتبين أن الفنانة وفاء عامر تقيم بإحدى الشقق السكنية به، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن الفنانة وفاء عامر تقيم بإحدى الشقق السكنية به، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



