كورونا في ليبيا.. تسجيل 4429 إصابة جديدة

الثلاثاء 01/فبراير/2022 - 05:28 ص

سجلت ليبيا 4429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 429 ألفا و666 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات 6 آلاف و17 وفاة.