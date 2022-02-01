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الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 6132 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت تونس 6132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة وصل إلى 907,239 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 26,271 وفاة.

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