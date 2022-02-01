كورونا في تونس.. تسجيل 6132 إصابة جديدة

الثلاثاء 01/فبراير/2022 - 01:03 ص

سجلت تونس 6132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة وصل إلى 907,239 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 26,271 وفاة.