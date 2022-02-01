كورونا في العراق.. تسجيل 7217 إصابة جديدة

الثلاثاء 01/فبراير/2022 - 06:15 ص

سجلت العراق اليوم، 7217 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و210 آلاف و58 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و 389 حالة وأشار التقرير إلى شفاء 5759 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و110 آلاف و752.