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الإثنين 31 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يطرد جماعة الإخوان الإرهابية من تشكيله

المجلس الأعلى للمسلمين
المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا
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طرد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا تنظيم الإخوان ومؤسساته من تشكيله.

وقرر الجمع العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (ZMD) استبعاد منظمة "الجماعة الإسلامية الألمانية (DMG)" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا إنه في  في 23 يناير 2022 انعقد افتراضيا - وللمرة الثانية على التوالي بسبب الوباء – الجمع العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، أعلى هيئة تقريرية في المجلس. وكان من بين أهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال اقتراح إلغاء عضوية منظمة "الجماعة الإسلامية الألمانية (DMG)"، المعروفة سابقا باسم "التجمع الإسلامي في ألمانيا (IGD)"، واستبعادها، وكل الجمعيات المنضوية تحتها من المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، وفروعه الولائية.

وتابع البيان، إنه تمت الموافقة على الاقتراح من قبل الجمع العام بأغلبية الثلثين التي ينص عليها القانون الأساسي للمجلس الأعلى.

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