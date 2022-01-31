«أطفال بلا مأوى»: لدينا 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع

الإثنين 31/يناير/2022 - 08:51 م

قال حازم الملاح، المتحدث باسم أطفال وكبار بلا مأوي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك فرقا في الشارع بشكل يومي، و١٧ وحدة متنقلة تضم أخصائي اجتماعي ونفسي ونشاط.

وأضاف الملاح، خلال حواره عبر "إكسترا نيوز" أنهم لا يعتمدون على البلاغات فقط، ولكن هناك فرق تتفقد أماكن تجمعات الأطفال.

وأشار إلى أنهم يتلقون يوميا استغاثات، ويتم نقلهم سواء أطفال أو كبار إلى دور رعاية، موضحا أنه تم إنقاذ ٥٠٤٠ طفلا حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وتابع: "بعد وضع الأطفال في دور الرعاية يتم البحث عن الأب والأم، وأسباب نزول الطفل للشارع، ويتم تأهيل الأسرة وتوفير متطلباتهم وعودة الأطفال ومتابعة الحالات".

ولفت إلى أنه في حال عدم وجود أسرة أو الظروف لا تسمح بعودة الأطفال لهم يستمر وجودهم في دور الرعاية.