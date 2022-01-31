مانشيت صحيفة المنتخب المغربية: الفراعنة حنطونا

الإثنين 31/يناير/2022 - 02:26 م

سيطرت الصدمة على عناوين ومانشيتات الصحف المغربية الصادرة اليوم الاثنين، بعد هزيمة المنتخب المغربي على يد المنتخب الوطني والخروج من بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون.

وفاز منتخب مصر على أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف وتأهل الفراعنة لنصف النهائي، بينما ودع المنتخب المغربي البطولة.

وخرجت صحيفة المنتخب المغربية بعنوان: "الفراعنة حنطونا!".

وكتبت عنوانا آخر: “هم جاءوا بصلاح ونحن تركنا زياش لتشيلسي.. لعنة زياش ومزراوي لاحقت البوسني خليلوزيتش في ياوندي”.

وأضافت أشهر الصحف المغربية: "واقعية كيروش هزمت خليلوزيتش والمغرب يُلدغ من جحر الفراعنة".

أما جريدة "هسبريس" المغربية فكتبت: "المنتخب المغربي يخسر أمام مصر ويغادر نهائيات كأس أفريقيا للأمم".

وأضافت: "إقصاء المنتخب يحزن الجمهور المغربي.. ووحيد خليلوزيتش يقاطع ندوة الإقصاء".



أما جريدة “العلم” فكتبت عنوان : مصر تقلب الطاولة على المغرب وتضرب موعدا مع الكاميرون.

وأضافت "بعد التمديد.. منتخب الفراعنة يتجاوز أسود الأطلس بهدفين لهدف ويلاقي الكاميرون في نصف نهائي الكان".



