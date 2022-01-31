اتحاد كمال الأجسام يكشف النقاب عن تنظيم بطولة "ايرون مان كلاسيك"

الإثنين 31/يناير/2022 - 12:08 م

تنطلق في السادس والعشرون من مارس أقوى البطولات المحلية لكمال الأجسام، والفيزيك، للشباب، والرجال، والتي تحمل أسم "ايرون مان كلاسيك " الرجل الحديدي وذلك تحت إشراف كامل من الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم، ورئيس الاتحاديين العربي، والافريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد الدكتور عادل فهيم، أن تلك البطولة التنشيطية تعد أولى البطولات، الذي يطلقها الاتحاد المصري لكمال الأجسام، وقد تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد والاتفاق على جوائز البطولة، والتي ستكون مفاجأة لجميع الابطال، وهذا البطولة سيتم من خلالها انتقاء بعض العناصر المميزة أصحاب المراكز الأولى، استعدادًا لمشاركتهم في العديد من البطولات الدولية المقبله.

وأكد عبدالرحمن شارب المنسق العام على بطولة “ايرون مان كلاسيك” في نسختها الأولي أن كافة فعاليات البطولة سوف تقام في صاله رقم ٤ مجمع الصالات المغطاه في استاد القاهره الدولي في الفتره من ٢٦ الي ٢٨ مارس القادم ٢٠٢٢ وأن الفئات المشاركة في البطوله هي كمال الاجسام والكلاسيك والفيزك للشباب والرجال.

ومن جانبه قال محمد محسن المدرب والحكم الدولي المحترف والمدير التنفيذي لبطولة “ايرون مان كلاسيك” أننا اخدنا على عاتقنا التنظيم الجيد للبطولة باقامتها في الصالة المغطاه في استاد القاهرة الدولي وهناك العديد من المفاجأت والفعاليات خلال مشوار البطولة وبحضور مكثف لوسائل الإعلام المختلفة هذا بجانب الجوائز القيمة التي سوف نعلن عنها في غضون الايام المقبلة.