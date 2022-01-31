سعر الدولار اليوم الاثنين 31 يناير 2022

الإثنين 31/يناير/2022 - 10:31 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، صباح تعاملات اليوم الاثنين 31 يناير 2022 فى ااسوق المحلى بالنسبة للبنوك الحكومية وللخاصة ، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.