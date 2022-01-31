خالد الدرندلي: بعثة المنتخب الوطني ستجري مسحات إضافية خوفًا من تلاعب الكاميرون

الإثنين 31/يناير/2022 - 01:10 ص

قال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، إن بعثة منتخب مصر ستقوم بعمل مسحات إضافية، قبل مواجهة الكاميرون الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.



ويخشى منتخب مصر وجود حالات تلاعب في مسحات كورونا، من جانب نظيره الكاميروني مستضيف البطولة.

وأضاف الدرندلي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" أن الجهاز الفني يسعى للاطمئنان على حالة اللاعبين، من خلال فرض إجراءات احترازية.

وبخصوص موقف محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، بعد إصابته خلال الفوز على المغرب (2-1)، اليوم، في ربع نهائي البطولة القارية، قال إن اللاعب أجرى أشعة عقب المباراة، وستظهر نتيجتها غدا.