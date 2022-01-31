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الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 3669 إصابة جديدة و4375 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية 3669 إصابة حالة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 4375 حالة،فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 940 حالة.
وبينت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 683053 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 635191 حالة، والحالات النشطة 38926، وتسجيل عدد 3 حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8936 حالة.

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