كورونا في السودان.. تسجيل 121 إصابة جديدة

الإثنين 31/يناير/2022 - 01:58 ص

سجل السودان خلال الساعات الـ24 الماضية،121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 57472 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 3715 وفاة، مشيرة إلى تعافي 795 حالة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 45705 حالات.