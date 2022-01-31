كورونا في ليبيا.. تسجيل 5694 إصابة جديدة

الإثنين 31/يناير/2022 - 07:17 ص

سجلت ليبيا 5694 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 425 ألفًا و237 إصابة، فيما وصلت حالات الوفيات 6 آلاف و7 حالات.