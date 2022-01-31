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الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في ليبيا.. تسجيل 5694 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت ليبيا 5694 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 425 ألفًا و237 إصابة، فيما وصلت حالات الوفيات 6 آلاف و7 حالات.

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