بعد الفوز على المغرب.. الملك صلاح يحتفل في طريقه إلى معسكر اللاعبين

الأحد 30/يناير/2022 - 10:45 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب المنتخب المصري محمد صلاح، وهو يحتفل في حافلة المنتخب المصري أثناء عودته إلى المعسكر، بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين لهدف في دور الثمانية وتأهل المنتخب لنصف النهائي في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ورصدت الكاميرا في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فرحة اللاعب المصري العالمي، محمد صلاح واندماجه مع إحدى الأغاني في الحافلة احتفالًا بفوز مصر المستحق.

ووفقًا لفوز المنتخب المصري، فإنه يلتقي المنتخب الكاميروني، في نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني تأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على المغرب بهدفين لهدف مساء اليوم الأحد، على ملعب أحمدو أهيدجو في دور الثمانية بعد مباراة عصيبة امتدت للوقت الإضافي قبل أن ينجح الفراعنة في حسم المواجهة لصالحه.

وضرب المنتخب الوطني موعدًا ناريًا مع الكاميرون في الدور قبل النهائي المقرر له يوم الخميس المقبل.

سجل هدفي مصر محمد صلاح ومحمود تريزيجيه في الدقيقتين 51 و100، في حين أحرز للمغرب سفيان بوفال في الدقيقة 6 من ركلة جزاء.

وقال الموقع الرسمي لـ"كاف"، أن منتخب مصر بات أكثر المنتخبات وصولا لنصف النهائي في كأس الأمم عبر التاريخ..الفراعنة أصحاب الرقم القياسي في التربع بين الأربعة الكِبار عبر التاريخ.

