عبدالرحيم علي مهنئًا المنتخب: أداء رجولي محترم

الأحد 30/يناير/2022 - 07:59 م

هنأ الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المنتخب الوطني لتأهله إلى الدور نصف نهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد فوزه على منتخب المغرب بهدفين لهدف واحد.

وقال «على»، مخاطبًا المنتخب الوطني: «ألف مليون مبروك لمنتخب مصر العظيم الوصول للدور النصف النهائي لكأس أفريقيا عبر أداء رجولي ومحترم أمام منتخب المغرب الشقيق.. وإن شاء الله ترجعوا بالكأس لتسعدوا مائة مليون مصري ينتظرون تلك اللحظة بفارغ الصبر..».

ولعب المنتخبان الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وسجل لمنتخب المغرب سفيان بوفال في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، وتعادل محمد صلاح لمنتخب مصر في الدقيقة 53، وأضاف تريزيجيه الهدف الثالث في الشوط الإضافي الثالث بالدقيقة 100.

وضرب المنتخب المصري موعدًا في الدور نصف النهائي مع المنتخب الكاميروني صاحب الأرض يوم الخميس 3 فبراير الساعة التاسعة مساء.