عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم يهنئان المنتخب بصعوده لنصف نهائي أفريقيا

الأحد 30/يناير/2022 - 07:41 م

هنأ الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير التنفيذي المنتخب الوطني، لتأهله إلى الدور نصف نهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الفوز المثير على منتخب المغرب بهدفين لهدف واحد.

ولجأ المنتخبان إلي الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وسجل لمنتخب المغرب سوفيان بوفال في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، وتعادل محمد صلاح لمنتخب مصر في الدقيقة 53، وأضاف تريزيجيه الهدف الثالث في الشوط الإضافي الثالث بالدقيقة 100.

وضرب المنتخب المصري موعدًا في الدور نصف النهائي مع المنتخب الكاميروني صاحب الأرض يوم الخميس3 فبراير الساعة التاسعة مساءاً.