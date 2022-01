اليوم.. الساحر كريستيان بيل يكمل عامه الـ48

الأحد 30/يناير/2022 - 06:25 م

كرستيان بيل واحد من أشهر الممثلين في هوليوود المعروف بموهبته الكبيرة وتفانيه في التغير من جسده وشكله من أجل اداء دور معين حيث لقبت بـ"الساحر" ليس فقط لدوره في الفيلم الشهير the prestige الذي أدى فيه دور ساحر بل لأداءه للادوار المختلفة وفقدان وزيادة وزنه كما يتطلب الدور.

يحظى الممثل الإنجليزي بالكثير من الحب والمتابعين حول العالم ويكمل اليوم عامه الـ48 حيث ولد في مثل هذا اليوم 30 يناير عام 1974، وبمناسبة عيد ميلاده تبرز “البوابة نيوز” أبرز المعلومات عن صائد الجوائز كريستيان بيل الذي بدأ رحلته الفنية في سن صغير كما شارك في أعماله مع اهم وأفضل المخرجين مثل كريستوفر نولان والذي خرج سويًا بعدد من الأفلام الشهيرة والناجحة مثل أفلام باتمان.

أصبح محبوب الجميع بعد لعبه لدور باتمان في ثلاثية The Dark Knight الأسطورية، ولكن كريستيان بيل يملك في مسيرته عدداً هائلاً من الأعمال المميزة، اهتم بالتمثيل مبكراً جداً حيث شارك في عدة اعلانات قبل أن يتحول إلى التمثيل المسرحي، وشارك بعدها في عدة أفلام أولها الفيلم التلفزيوني Anastasia: The Mystery of Anna قبل أن يحصل في عام 1987 على الفرصة الذهبية بلعب دور البطولة في فيلم Empire of the Sun الذي كان أول مداخلاته الناجحة جداً في عالم السينما.

شارك بعدها في عدة أفلام مختلفة، وحقق بعضها النجاح الكبير، كانت أعمال أخرى تتسم بطابع فني خاص جداً وهو ما يثير اهتمام هذا الممثل، غيرها كانت أعمال مستقلة مختلفة وتمكن بعد كل فيلم من زيادة اسهمه كممثل محترف حول العالم حتى أصبح في يومنا هذا من أبرز وأفضل الممثلين.