بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر والمغرب في دور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية

الأحد 30/يناير/2022 - 03:48 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مبارة منتخب مصر ضد المغرب ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 والمقامة بالكاميرون وتأهل منتخب مصر بعد الفوز في مباراة ماراثونية على كوت ديفوار بركلات الجزاء بنتيجة 5/4.

موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد المغرب في كأس الأمم الأفريقية

وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى كيروش المدير الفني البرتغالي لمواصلة الطريق نحو اللقب والتفوق اليوم على منتخب المغرب وتأكيد تفوقه على أسود الأطلسي حيث قاد منتخب إيران للفوز على المغرب في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا بهدف دون رد.

ويشهد تشكيل منتخب مصر في مباراة اليوم ضد المغرب تغييرات إضطرارية حيث يشرك في حراسة المرمى محمد أبو جبل بديلا للشناوي بعد إصابته في مباراة كوت ديفوار بينما يجري مفاضلة بين إشراك حمدي فتحي منذ بداية المباراة أو الدفع بتريزيجيه بينما يقود خط هجوم منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول وإلى جوارة مصطفى محمد وعمرو مرموش.

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد المغرب في كأس الأمم الأفريقية