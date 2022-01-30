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الأحد 30 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"البوابة نيوز" تنعى الزميل عبدالحكيم الأسواني مدير تحرير "المصري اليوم"

عبد الحكيم الأسواني
عبد الحكيم الأسواني
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تنعى مؤسسة "البوابة نيوز"، ورئيس التحرير التنفيذي داليا عبد الرحيم، وأسرة التحرير، الزميل الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد. 

وتتقدم "البوابة نيوز" بخالص العزاء، ولأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

توفي صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني، مدير تحرير صحيفة المصري اليوم بعد صراع مع المرض.

وأشرف عبد الحكيم الأسواني على قسم المحافظات كما أشرف على القسم السياسي، وتولي منصب مدير تحرير الصحيفة.

داليا عبد الرحيم , البوابة نيوز عبدالحكيم الاسواني