"البوابة نيوز" تنعى الزميل عبدالحكيم الأسواني مدير تحرير "المصري اليوم"

الأحد 30/يناير/2022 - 12:02 م

تنعى مؤسسة "البوابة نيوز"، ورئيس التحرير التنفيذي داليا عبد الرحيم، وأسرة التحرير، الزميل الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وتتقدم "البوابة نيوز" بخالص العزاء، ولأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

توفي صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني، مدير تحرير صحيفة المصري اليوم بعد صراع مع المرض.

وأشرف عبد الحكيم الأسواني على قسم المحافظات كما أشرف على القسم السياسي، وتولي منصب مدير تحرير الصحيفة.