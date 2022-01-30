خطة جديدة لدعم عمليات القلب المفتوح والقسطرة

الأحد 30/يناير/2022 - 12:09 م

وقع محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير برتكول تعاون مع دينا الجزار مدير التنمية بمؤسسة مجدى يعقوب للقلب.

جاء ذلك استمراراً للتعاون بين الجانبين وخدمة لمرضى القلب وقعت مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بروتوكول تعاون لدعم عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية التى يتم إجراؤها للمرضى بمركز أسوان للقلب.

وصرح محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب يأتي في إطار اهتمام مؤسسة مصر الخير بدعم الكيانات والمراكز الطبية علي مستوى جمهورية مصر العربية للوفاء باحتياجات الأسر المستحقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن مؤسسة مجدي يعقوب لامراض وأبحاث القلب تقدم خدماتها الطبية للأطفال الأكثر احتياجا وهذا ما يتلاقي مع أحد أهداف مؤسسة مصر الخير في توفير الاحتياجات الأساسية للمستحقين حيث يعتبر المساهمة في الحد من قوائم الانتظار في كافة الكيانات الطبية التي تدعمها مؤسسة مصر الخير من أهم الأعمال التنموية التي لها تأثير مباشر علي الإنسان.

وأكد عبد الرحمن علي أهمية تعاون كافة المؤسسات والجمعيات لتخفيف العبء عن الإنسان المصري والسير في اتجاه واحد مع الدولة المصرية لتحقيق حياة أفضل لكافة المستحقين.

وأعربت دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض و أبحاث القلب عن سعادتها باستكمال التعاون مع مؤسسة مصر الخير، لزيادة نجاح مركز مجدي يعقوب للقلب في تقديم خدمات مجانية لعدد أكبر من مرضى القلب، وممتنة لمساندة مؤسسة مصر الخير وتعاونها في المساهمة لعلاج أمراض القلب في مصر، مضيفة نتطلع لإبقاء هذه الشراكة لأطول وقت لإنقاذ حياة أكبر عدد من مرضى القلب خلال السنوات القادمة.

وقالت عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب يأتى استمراراً ودعماً للتعاون بين الجانبين لخدمة مرضى أمراض القلب وتوفير الدعم لإجراء عمليات القلب المفتوح وقسطرة القلب للمرضى.

وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أنه سيتم إجراء العمليات للمرضى وفقاً لقوائم الانتظار والحالات الحرجة التى تحددها مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، مشيرة إلى أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين الجانبين وإنما يوجد تعاون مستمر ومسبق بين الجانبين خدمة للمرضى.

ويأتي هذا التدخل في إطار مشروع الخدمات العلاجيه التي تقدمه مؤسسه مصر الخير لتقديم الدعم الطبي الكامل للمستحقين وتقديم أكثر من 16000 خدمة علي مدار العام الماضى.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون سابقة بين مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب قدمت خلالها المؤسسة مساهمات مختلفة لمركز أسوان للقلب فى أنشطته المختلفة التى تشمل توفير الرعاية الطبية المجانية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لجميع المواطنين إلى جانب تدريب الأطباء والممرضات والإخصائيين على أعلى مستوى إضافة إلى أنشطة البحث العلمى.