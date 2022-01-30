عبد الرحيم علي ينعى الزميل عبد الحكيم الأسواني مدير تحرير «المصري اليوم»

الأحد 30/يناير/2022 - 11:59 ص

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الزميل الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني، الذي وافته المنية، صباح اليوم الأحد.

وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء، ولأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وتوفي صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني، مدير تحرير صحيفة المصري اليوم، بعد صراع مع المرض.

وأشرف عبد الحكيم الأسواني، على قسم المحافظات، كما أشرف على القسم السياسي، وتولي منصب مدير تحرير الصحيفة.