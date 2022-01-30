سجلت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3913 حالة مؤكدة وتعافي 4284 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 878، وحالتي وفاة.
وبينت الوزارة في إحصائية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 679384، وعدد حالات التعافي 630816، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8933.
بوابة العرب
كورونا في السعودية.. تسجيل 3913 إصابة جديدة و4284 حالة شفاء
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سجلت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3913 حالة مؤكدة وتعافي 4284 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 878، وحالتي وفاة.
سجلت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3913 حالة مؤكدة وتعافي 4284 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 878، وحالتي وفاة.